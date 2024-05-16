ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Ленинском районе Крыма
ФСБ задержала мужчину и женщину, которые планировали устроить взрыв на железной дороге в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
Как отметили в ФСБ, россиянин 1999 года рождения и его сожительница 2000 г.р. по заданию украинских спецслужб намеревались подорвать железнодорожное полотно в Ленинском районе региона. По данным правоохранителей, в октябре 2023-го мужчину через мессенджер завербовало Главное управление разведки украинского министерства обороны. Впоследствии фигурант привлек к противоправным действиям свою сожительницу. Задержанные делали фотографии мест проживания военных, позиций средств противовоздушной обороны РФ, передавали координаты топливно-энергетических объектов.
В ФСБ указали, что в апреле злоумышленники по предоставленным украинским куратором координатам изъяли взрывное устройство из схрона в Севастополе и пытались заложить бомбу на железной дороге у села Октябрьское. Мужчину и женщину задержали в момент преступления. Правоохранители возбудили уголовное дело о попытке совершения теракта и незаконном приобретении, передаче либо сбыте взрывчатки. Фигурантов арестовали, они сознались в преступлении и сотрудничают со следствием.
Ранее ФСБ задержала в Тамбове россиянина, который по указанию украинских спецслужб готовил теракты у Тамбовского областного и арбитражного судов, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Ленинском районе Крыма
- В Сербии мужчину задержали за угрозы президенту Вучичу
- Акции Климовского патронного завода передали в госсобственность
- Шойгу заявил, что главной задачей на его новом посту остается СВО
- Минобрнауки: Дипломы бакалавриата не обесценятся после его упразднения
- СМИ: Сергей Шнуров задолжал налоговой более 4,5 млн рублей
- СМИ: ФСБ обсуждает с Минцифры ужесточение порядка продажи сим-карт россиянам
- Глава Севастополя заявил о повреждении домов и машины осколками сбитых ATACMS
- Новая Зеландия ввела санкции против 28 граждан и 14 компаний из России
- Спрос на специалистов в сфере финансов вырос в полтора раза
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru