ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Ленинском районе Крыма

ФСБ задержала мужчину и женщину, которые планировали устроить взрыв на железной дороге в Крыму. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.

Как отметили в ФСБ, россиянин 1999 года рождения и его сожительница 2000 г.р. по заданию украинских спецслужб намеревались подорвать железнодорожное полотно в Ленинском районе региона. По данным правоохранителей, в октябре 2023-го мужчину через мессенджер завербовало Главное управление разведки украинского министерства обороны. Впоследствии фигурант привлек к противоправным действиям свою сожительницу. Задержанные делали фотографии мест проживания военных, позиций средств противовоздушной обороны РФ, передавали координаты топливно-энергетических объектов.

В ФСБ указали, что в апреле злоумышленники по предоставленным украинским куратором координатам изъяли взрывное устройство из схрона в Севастополе и пытались заложить бомбу на железной дороге у села Октябрьское. Мужчину и женщину задержали в момент преступления. Правоохранители возбудили уголовное дело о попытке совершения теракта и незаконном приобретении, передаче либо сбыте взрывчатки. Фигурантов арестовали, они сознались в преступлении и сотрудничают со следствием.

Ранее ФСБ задержала в Тамбове россиянина, который по указанию украинских спецслужб готовил теракты у Тамбовского областного и арбитражного судов, напоминает «Свободная пресса».

