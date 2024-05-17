В КЧР ликвидировали террориста, планировавшего нападение на правоохранителей

Террориста, который планировал вооруженное нападение на правоохранителей, ликвидировали в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, в ауле Адиль-Халк Ногайского района республики силовики установили россиянина 1998 года рождения, участника запрещенной в РФ террористической организации, готовившего «вооруженное нападение на сотрудников республиканских правоохранительных структур».

«При задержании террорист оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем», — подчеркнули в ФСБ, добавив, что потерь среди силовиков нет.

По данным правоохранителей, на месте обнаружили автомат Калашникова с боеприпасами, готовое к применению взрывное устройство и компоненты для изготовления взрывчатки, возбуждены уголовные дела.

Ранее в Дагестане в ходе контртеррористической операции задержали трех боевиков, которые планировали теракты, напоминает «Свободная пресса».

