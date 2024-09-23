Житель Омска убил жену и попытался скрыться от полицейских
Омские правоохранители арестовали местного жителя Евгения Краморенко, расправившегося со своей супругой, с которой он находился в состоянии развода, и попытавшегося скрыться от полицейских на автомобиле. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Отмечается, что после совершенного преступления злоумышленник, будучи нетрезвым, попытался уйти от преследования правоохранителей.
По словам самого арестованного, он убил свою супругу при помощи ножа. Крамаренко заключили под стражу на два месяца, заявила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета России по Омской области Лариса Болдинова.
Отмечается, что арестованный активно сотрудничает с правоохранителями и подробно рассказывает об обстоятельствах совершенного преступления.
Ранее правоохранительные органы Турции задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Одинцово.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru