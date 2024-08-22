ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве

Отмечается, что гражданин находился в международном розыске. В 2023 году в Хасавюрте у обвиняемого возник конфликт с местным жителем из-за долговых обязательств. Жамалулаев ударил оппонента ножом и скрылся, впоследствии потерпевший умер в больнице. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, однако злоумышленник скрылся за рубежом.

Фигуранта объявили в международный розыск, обнаружить и задержать его удалось в ОАЭ. В четверг, 22 августа по запросу Генпрокуратуры России гражданина передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН. Мужчину доставят в Москву.

Ранее полиция Камбоджи выдала российским правоохранителям гражданина РФ Сергея Волкова, обвиняемого в хищении свыше 19 млн рублей при реставрации на Соловках, напоминает 360.ru.

