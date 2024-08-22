ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве
ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве россиянина Зулумхана Жамалулаева. Об этом заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА Новости.
Отмечается, что гражданин находился в международном розыске. В 2023 году в Хасавюрте у обвиняемого возник конфликт с местным жителем из-за долговых обязательств. Жамалулаев ударил оппонента ножом и скрылся, впоследствии потерпевший умер в больнице. Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве, однако злоумышленник скрылся за рубежом.
Фигуранта объявили в международный розыск, обнаружить и задержать его удалось в ОАЭ. В четверг, 22 августа по запросу Генпрокуратуры России гражданина передали сотрудникам НЦБ Интерпола МВД и ФСИН. Мужчину доставят в Москву.
Ранее полиция Камбоджи выдала российским правоохранителям гражданина РФ Сергея Волкова, обвиняемого в хищении свыше 19 млн рублей при реставрации на Соловках, напоминает 360.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- ПВО сбила 28 украинских беспилотников над шестью регионами
- ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве
- В Волгоградской области отразили атаку беспилотников
- Фадеев заявил, что СПЧ выступит с инициативой против обмена иностранных наемников
- В Старом Осколе 20 тысяч человек остаются без воды из-за аварии
- Маск: Миллионы людей станут обладателями мозгового импланта Neuralink через 10 лет
- Руцкой: Решением ситуации с ВСУ в Курской области может стать их плотная блокада
- Конгресс США: Трамп при победе на выборах постарается прекратить конфликт на Украине
- Под новые санкции ЕС могут попасть металлургический и рыбный сектора РФ
- «Авито» и Ozon запускают сервисы для помощи жителям Курской области
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru