Подозреваемого в убийстве женщины в Одинцово задержали в Турции

23 августа правоохранительные органы Турции задержали подозреваемого в жестоком убийстве женщины в Одинцово, сообщили в ГСУ СК по Московской области.

22 августа в одном из жилых домов на улице Сколковской было найдено тело 30-летней женщины с множественными ножевыми ранениями. Вскоре было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ за убийство.

ОАЭ экстрадировали в Россию обвиняемого в убийстве

Правоохранители установили, что к преступлению причастен сожитель погибшей, который успел уехать в Турцию и был объявлен в международный розыск, отмечает РЕН ТВ.

На данный момент подозреваемый задержан турецкими властями. Решается вопрос об его экстрадиции в Россию для проведения следственных действий. Суд заочно арестовал его, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Галайда Екатерина, НСН
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