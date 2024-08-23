Подозреваемого в убийстве женщины в Одинцово задержали в Турции

Правоохранители установили, что к преступлению причастен сожитель погибшей, который успел уехать в Турцию и был объявлен в международный розыск, отмечает РЕН ТВ.

На данный момент подозреваемый задержан турецкими властями. Решается вопрос об его экстрадиции в Россию для проведения следственных действий. Суд заочно арестовал его, передает «Радиоточка НСН».