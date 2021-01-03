Житель Новосибирска свел счеты с жизнью в прямом эфире
3 января 202112:26
Мужчина из Новосибирска покончил с собой во время стрима во «ВКонтакте». Об этом сообщает «Новосибирск онлайн».
Инцидент произошел ночью перед Новым годом. Накануне 31 декабря мужчина начал прямую трансляцию из квартиры. Он показал подготовку к самоубийству, снимая себя крупным планом, и свел счеты с жизнью перед камерой. Трансляция длилась 22 минуты.
СУ СК по Новосибирской области начал доследственную проверку, чтобы выяснить причины произошедшего, отмечает РИА Новости.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru