Житель Новосибирска свел счеты с жизнью в прямом эфире

Мужчина из Новосибирска покончил с собой во время стрима во «ВКонтакте». Об этом сообщает «Новосибирск онлайн».

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Инцидент произошел ночью перед Новым годом. Накануне 31 декабря мужчина начал прямую трансляцию из квартиры. Он показал подготовку к самоубийству, снимая себя крупным планом, и свел счеты с жизнью перед камерой. Трансляция длилась 22 минуты.

СУ СК по Новосибирской области начал доследственную проверку, чтобы выяснить причины произошедшего, отмечает РИА Новости.

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ФОТО: https://pixabay.com/
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