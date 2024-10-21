Житель Новосибирска получил шесть лет колонии за покушение на убийство

Сообщается, что преступление было совершено в ноябре 2023 года в Калининском районе областного центра. Осужденный вместе со своим знакомым употребляли алкоголь, и во время застолья между ними вспыхнула ссора по незначительному поводу. Злоумышленник распылил в лицо жертвы перцовый баллон, избил потерпевшего руками и ногами, а также вилами и лопатой. На крики пострадавшего прибежали очевидцы, мужчине вовремя оказали медицинскую помощь.

Ранее в поселке Запрудня Московской области мужчина убил соседа, включавшего громкую музыку.

