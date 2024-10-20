Житель Подмосковья расправился с соседом из-за громкой музыки

В поселке Запрудня Московской области мужчина убил соседа, включавшего громкую музыку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета.

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По предварительным данным, убийство произошло 19 октября возле подъезда дома. Недовольный мужчина ударил соседа ножом в бедро.

Потерпевший умер в своей квартире до приезда медиков. Причиной стала большая потеря крови.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.

Ранее суд в Москве назначил 43-летнему мужчине наказание в виде 10,5 года колонии за покушение на убийство знакомого, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:УбийствоПодмосковье

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