Житель Подмосковья расправился с соседом из-за громкой музыки
В поселке Запрудня Московской области мужчина убил соседа, включавшего громкую музыку. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального главка Следственного комитета.
По предварительным данным, убийство произошло 19 октября возле подъезда дома. Недовольный мужчина ударил соседа ножом в бедро.
Потерпевший умер в своей квартире до приезда медиков. Причиной стала большая потеря крови.
Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве.
Ранее суд в Москве назначил 43-летнему мужчине наказание в виде 10,5 года колонии за покушение на убийство знакомого, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru