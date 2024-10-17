Россиянин получил 10,5 года колонии за покушение на убийство

Столичный суд назначил 43-летнему москвичу наказание в виде 10,5 года колонии за покушение на убийство знакомого. Наказание осужденный будет отбывать в исправительной колонии строгого режима, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

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Кроме того, в качестве возмещения морального вреда злоумышленник должен будет выплатить жертве шесть миллионов рублей.

Преступление было совершено 7 ноября 2023 года. Судом установлено, что осужденный поссорился со своим знакомым и впоследствии нанес ему не менее 18 ударов битой по голове и телу. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако медики сумели сохранить ему жизнь.

Ранее Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО Виталия Слободяника, обвиняемого в подрыве машины бизнесмена на юго-западе Москвы.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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