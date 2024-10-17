Россиянин получил 10,5 года колонии за покушение на убийство

Кроме того, в качестве возмещения морального вреда злоумышленник должен будет выплатить жертве шесть миллионов рублей.

Преступление было совершено 7 ноября 2023 года. Судом установлено, что осужденный поссорился со своим знакомым и впоследствии нанес ему не менее 18 ударов битой по голове и телу. Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии, однако медики сумели сохранить ему жизнь.

Ранее Черемушкинский суд Москвы отправил в СИЗО Виталия Слободяника, обвиняемого в подрыве машины бизнесмена на юго-западе Москвы.

