Житель Москвы выбросил из окна трех собак своей сожительницы

Полиция Москвы задержала мужчину, который выбросил с восьмого этажа трёх собак породы чихуахуа. Об этом сообщает пресс-службе столичного главка МВД.

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В ведомстве указали, что с заявлением в полицию обратилась 58-летняя владелица животных. Она рассказала, что её 37-летний сожитель выбросил собак в ходе бытового конфликта.

Отмечается, что один из питомцев выжил.

«Полицейские задержали в поселке Институт Полиомиелита ранее судимого мужчину, признался в содеянном», - говорится в сообщении.

Ранее на юго-востоке Москвы задержали 39-летнего мужчину, который, предположительно, выбросил из окна женщину и ребёнка, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:МоскваПроисшествияСобаки

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