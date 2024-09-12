Житель Москвы выбросил из окна трех собак своей сожительницы

В ведомстве указали, что с заявлением в полицию обратилась 58-летняя владелица животных. Она рассказала, что её 37-летний сожитель выбросил собак в ходе бытового конфликта.

Отмечается, что один из питомцев выжил.

«Полицейские задержали в поселке Институт Полиомиелита ранее судимого мужчину, признался в содеянном», - говорится в сообщении.

Ранее на юго-востоке Москвы задержали 39-летнего мужчину, который, предположительно, выбросил из окна женщину и ребёнка, сообщает RT.

