Художник Никас Сафронов выбросил в мусорку полтора миллиона рублей

Сафронов рассказал, что уже много лет финансово помогает своему старшему брату Владимиру. Недавно он в очередной раз отправил брата в санаторий на отдых, а сам поехал к нему домой, проверить квартиру. Приехав на место, именитый художник обнаружил в квартире множество пакетов из-под кефира, которые его брат использовал в качестве мусорных боксов. Сафронов решил их выкинуть, чтобы привести в порядок жилище.

Однако после того, как его брат Владимир вернулся с отдыха, выяснилось, что в одном из кефирных пакетов он хранил «заначку» размером 1,5 млн рублей. Сафронов отметил, что потеря такой суммы стала для брата трагедией, и он даже ходил на свалку искать деньги, но их уже невозможно было найти.

Ранее стало известно, что мошенницы украли у 86-летнего московского пенсионера почти 900 тысяч рублей, пообещав ему льготную путевку в санаторий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

