Художник Никас Сафронов выбросил в мусорку полтора миллиона рублей
Знаменитый художник Никас Сафронов случайно выбросил в мусорку 1,5 млн рублей, которые его брат копил долгое время. Слова художника приводит «МК».
Сафронов рассказал, что уже много лет финансово помогает своему старшему брату Владимиру. Недавно он в очередной раз отправил брата в санаторий на отдых, а сам поехал к нему домой, проверить квартиру. Приехав на место, именитый художник обнаружил в квартире множество пакетов из-под кефира, которые его брат использовал в качестве мусорных боксов. Сафронов решил их выкинуть, чтобы привести в порядок жилище.
Однако после того, как его брат Владимир вернулся с отдыха, выяснилось, что в одном из кефирных пакетов он хранил «заначку» размером 1,5 млн рублей. Сафронов отметил, что потеря такой суммы стала для брата трагедией, и он даже ходил на свалку искать деньги, но их уже невозможно было найти.
Ранее стало известно, что мошенницы украли у 86-летнего московского пенсионера почти 900 тысяч рублей, пообещав ему льготную путевку в санаторий, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru