Житель Москвы требует с «Макдоналдса» 600 тысяч рублей из-за падения на скользком полу

Отмечается, что москвич в своем иске просит взыскать с ресторана компенсацию за утраченный заработок в размере 329 тысяч рублей, расходы на лечение и приобретение лекарств в размере 20,5 тысяч рублей, транспортные расходы в размере около 2 тысяч рублей, стоимость юридических услуг на 27,5 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований в размере 50% от суммы, присужденной судом. Общая сумма исковых требований составляет около 600 тысяч рублей.

Суд рассмотрит дело 16 марта.

Мужчина поскользнулся на мокром полу ресторана в Перовском районе столицы. Того, что пол мокрый, указано не было. В результате посетитель поскользнулся, упал и получил перелом плеча правой руки, что было зафиксировано в травмпункте.



