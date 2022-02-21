Житель Москвы требует с «Макдоналдса» 600 тысяч рублей из-за падения на скользком полу

Житель Москвы намерен взыскать с ресторана быстрого питания «Макдоналдс» более 600 тысяч рублей за перелом плеча, который он получил поскользнувшись в заведении. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Перовского районного суда.

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Отмечается, что москвич в своем иске просит взыскать с ресторана компенсацию за утраченный заработок в размере 329 тысяч рублей, расходы на лечение и приобретение лекарств в размере 20,5 тысяч рублей, транспортные расходы в размере около 2 тысяч рублей, стоимость юридических услуг на 27,5 тысяч рублей, а также компенсацию морального вреда в размере 250 тысяч рублей и штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований в размере 50% от суммы, присужденной судом. Общая сумма исковых требований составляет около 600 тысяч рублей.

Суд рассмотрит дело 16 марта.

Мужчина поскользнулся на мокром полу ресторана в Перовском районе столицы. Того, что пол мокрый, указано не было. В результате посетитель поскользнулся, упал и получил перелом плеча правой руки, что было зафиксировано в травмпункте.


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ФОТО: РИА Новости/Наталья Селиверстова
ТЕГИ:МоскваСудРесторан
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