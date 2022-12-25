Житель Ленобласти сгорел в автомобиле

Возгорание произошло в Сланцевском районе на площади 40 кв. м. В ходе работы спасатели нашли на заднем сидении легковушки обгоревшие останки мужчины.

Ликвидация пожара заняла полчаса.

Ранее пожар произошел в усадьбе конца XVII века в Малом Знаменском переулке в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

