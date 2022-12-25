Житель Ленобласти сгорел в автомобиле
25 декабря 202207:01
24 декабря в деревне Выскатка в Ленинградской области загорелся автомобиль Chevrolet Lanos, сообщают «Известия».
Возгорание произошло в Сланцевском районе на площади 40 кв. м. В ходе работы спасатели нашли на заднем сидении легковушки обгоревшие останки мужчины.
Ликвидация пожара заняла полчаса.
Ранее пожар произошел в усадьбе конца XVII века в Малом Знаменском переулке в Москве, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru