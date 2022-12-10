В центре Москвы загорелась усадьба конца XVII века

Владимир Путин: Речи о дополнительной мобилизации в России не идет Самогонный аппарат мог стать причиной взрыва газа в двухэтажном доме в Рязани США введут санкции в отношении трех российских военных структур Правительство России установило пошлины на ряд товаров из недружественных стран Новые фабрики по производству iPhone будут построены в Индии