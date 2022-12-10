В центре Москвы загорелась усадьба конца XVII века
Пожар произошел в усадьбе конца XVII века в Малом Знаменском переулке в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
«В Малом Знаменском переулке загорелось здание усадебного комплекса конца XVII века. В настоящее время очаг возгорания найден: происходит горение перекрытий между вторым этажом и чердаком», — рассказал собеседник агентства в экстренных службах.
Отмечается, что площадь пожара составляет 10 кв. м. На месте ЧП работают сотрудники экстренных служб. Из-за возгорания произошло обрушение межэтажных перекрытий, в результате пострадал пожарный.
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