Житель Курской области подорвался на мине «Колокольчик»

Косивший траву 62-летний мирный житель Курской области подорвался на мине «Колокольчик». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В Белгородской области мальчик пострадал от взрыва мины

Отмечается, что инцидент произошёл в посёлке Коренево. Пострадавший со множественными осколочными ранениями был доставлен в Рыльскую ЦРБ. После оказания первой помощи мужчину госпитализировали в Курскую областную больницу.

«Уважаемые жители, будьте осторожны, внимательно смотрите под ноги и не поднимайте с земли подозрительные предметы», - предупредили в областной администрации.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус, пострадал водитель, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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