Житель Курской области подорвался на мине «Колокольчик»

Отмечается, что инцидент произошёл в посёлке Коренево. Пострадавший со множественными осколочными ранениями был доставлен в Рыльскую ЦРБ. После оказания первой помощи мужчину госпитализировали в Курскую областную больницу.

«Уважаемые жители, будьте осторожны, внимательно смотрите под ноги и не поднимайте с земли подозрительные предметы», - предупредили в областной администрации.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус, пострадал водитель, сообщает «Свободная пресса».

