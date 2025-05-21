Житель Курской области подорвался на мине «Колокольчик»
Косивший траву 62-летний мирный житель Курской области подорвался на мине «Колокольчик». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Отмечается, что инцидент произошёл в посёлке Коренево. Пострадавший со множественными осколочными ранениями был доставлен в Рыльскую ЦРБ. После оказания первой помощи мужчину госпитализировали в Курскую областную больницу.
«Уважаемые жители, будьте осторожны, внимательно смотрите под ноги и не поднимайте с земли подозрительные предметы», - предупредили в областной администрации.
Ранее в городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал автобус, пострадал водитель, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru