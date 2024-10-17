В Москве арестовали двух членов Ореховской ОПГ
Двух членов Ореховской преступной группировки, которая совершала убийства и разбойные нападения в конце 90-х годов и начале 2000-х, задержали в Москве, сообщают «Известия».
В Следственном комитете России рассказали, что они были в числе семерых подозреваемых, которых задержали в рамках уголовного дела об убийстве пяти человек.
По данным источника издания, участники ОПГ уже арестованы.
«Они обвиняются в том, что с ноября 1998 года по апрель 2006 года в составе организованной группы убили пять человек, а также совершили покушение на убийство еще одного мужчины», — уточнили в СКР.
Ранее, пожизненно осужденный, лидер Ореховской ОПГ начал подготовку к отправке в зону СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru