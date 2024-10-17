В Москве арестовали двух членов Ореховской ОПГ

В Следственном комитете России рассказали, что они были в числе семерых подозреваемых, которых задержали в рамках уголовного дела об убийстве пяти человек.

По данным источника издания, участники ОПГ уже арестованы.

«Они обвиняются в том, что с ноября 1998 года по апрель 2006 года в составе организованной группы убили пять человек, а также совершили покушение на убийство еще одного мужчины», — уточнили в СКР.

Ранее, пожизненно осужденный, лидер Ореховской ОПГ начал подготовку к отправке в зону СВО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

