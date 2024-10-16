Житель Бердянска получил 15 лет колонии за подготовку теракта

Отмечается, что Кравцов начал сотрудничать с действующим в интересах украинской армии террористическим сообществом в 2022 году. Ему было предложено собирать и передавать данные о поддерживающих Россию местных жителях, на что Кравцов согласился.

Кроме того, Кравцов привлекал сообщников и незаконно приобрел взрывное устройство 19 июня 2022 года для подготовки теракта в Бердянске.

Кравцова признали виновным по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Акт международного терроризма», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Содействие террористической деятельности» и «Организация террористического сообщества и участие в нем».

Ранее ФСБ задержала жителя Биробиджана, который собирал сведения об объектах Минобороны России и планировал совершение диверсий.

