Житель Бердянска получил 15 лет колонии за подготовку теракта
Южный окружной военный суд признал виновным в участии в террористической организации и подготовке теракта проживающего в Бердянске (Запорожская область) Дмитрия Кравцова. Ближайшие 15 лет мужчина проведет в колонии строгого режима, сообщила пресс-служба суда.
Отмечается, что Кравцов начал сотрудничать с действующим в интересах украинской армии террористическим сообществом в 2022 году. Ему было предложено собирать и передавать данные о поддерживающих Россию местных жителях, на что Кравцов согласился.
Кроме того, Кравцов привлекал сообщников и незаконно приобрел взрывное устройство 19 июня 2022 года для подготовки теракта в Бердянске.
Кравцова признали виновным по статьям «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств», «Акт международного терроризма», «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», «Содействие террористической деятельности» и «Организация террористического сообщества и участие в нем».
Ранее ФСБ задержала жителя Биробиджана, который собирал сведения об объектах Минобороны России и планировал совершение диверсий.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Состояние актрисы Федосеевой-Шукшиной ухудшилось
- Армия России освободила Красный Яр в ДНР
- В Турции три здания частично обрушились из-за землетрясения
- Сборную Англии по футболу возглавит Томас Тухель
- В Москве в автомобиле каршеринга нашли экзотическую змею
- ВЦИОМ: За полный запрет квадробинга выступает 35% россиян
- СМИ: Российский турист был ранен во время уличной стрельбы в Турции
- СМИ: Аферисты похитили 23 млн рублей у 94-летнего Героя России Коновалова
- Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали на востоке Турции
- СМИ: Дочь Клинта Иствуда задержали после драки с мужем
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru