Житель Биробиджана задержан за подготовку поджога пункта отбора контрактников

ФСБ задержала жителя Биробиджана, который собирал сведения об объектах Минобороны России и планировал совершение диверсий. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.

По данным ФСБ, задержанный 2001 года рождения был завербован украинскими спецслужбами через Интернет и действовал по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).

«Злоумышленник занимался сбором разведывательной информации об объектах Министерства обороны... а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту... и совершения диверсий на путях железнодорожного сообщения», — заявили в ведомстве.

ФСБ отмечает, что задержанный планировал вывести из строя релейные шкафы РЖД.

Злоумышленник признал свою вину, он активно сотрудничает со следствием. Правоохранители возбудили против молодого человека уголовные дела о приготовлении к теракту и диверсии, а также о государственной измене.

Ранее ФСБ задержала мужчину, который по заданию Киева готовил подрыв железнодорожного моста в Севастополе, напоминает «Свободная пресса».

