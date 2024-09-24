Житель Биробиджана задержан за подготовку поджога пункта отбора контрактников
ФСБ задержала жителя Биробиджана, который собирал сведения об объектах Минобороны России и планировал совершение диверсий. Об этом сообщает Центр общественных связей спецслужбы.
По данным ФСБ, задержанный 2001 года рождения был завербован украинскими спецслужбами через Интернет и действовал по указанию Службы безопасности Украины (СБУ).
«Злоумышленник занимался сбором разведывательной информации об объектах Министерства обороны... а также изготовил контейнеры с зажигательной смесью для поджога пункта отбора на военную службу по контракту... и совершения диверсий на путях железнодорожного сообщения», — заявили в ведомстве.
ФСБ отмечает, что задержанный планировал вывести из строя релейные шкафы РЖД.
Злоумышленник признал свою вину, он активно сотрудничает со следствием. Правоохранители возбудили против молодого человека уголовные дела о приготовлении к теракту и диверсии, а также о государственной измене.
Ранее ФСБ задержала мужчину, который по заданию Киева готовил подрыв железнодорожного моста в Севастополе, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru