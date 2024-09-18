ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта по заказу ВСУ
Сотрудники ФСБ России задержали в Белгородской области готовившего теракт по заказу ВСУ жителя Бердска (Новосибирская область). Об этом сообщила пресс-служба ФСБ России.
Задержанный общался в соцсетях с представителем одного из вооруженных формирований Украины, запрещенных в России. Злоумышленник приобрел самодельное взрывное устройство для подрыва административного объекта под Белгородом.
Следователи возбудили уголовное дело по факту приготовления к теракту и незаконного приобретения, хранения и перевозки взрывчатых веществ. Если вина задержанного будет доказана, он может отправиться в колонию на срок до 20 лет.
Ранее ФСБ предотвратила деятельность женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации в Татарстане.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru