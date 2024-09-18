ФСБ задержала россиянина за подготовку теракта по заказу ВСУ

Задержанный общался в соцсетях с представителем одного из вооруженных формирований Украины, запрещенных в России. Злоумышленник приобрел самодельное взрывное устройство для подрыва административного объекта под Белгородом.

Следователи возбудили уголовное дело по факту приготовления к теракту и незаконного приобретения, хранения и перевозки взрывчатых веществ. Если вина задержанного будет доказана, он может отправиться в колонию на срок до 20 лет.

Ранее ФСБ предотвратила деятельность женской ячейки запрещенной в России международной террористической организации в Татарстане.

