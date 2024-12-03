Житель Белгородской области получил ранение при атаке БПЛА
Житель Белгородской области получил ранение при атаке украинского дрона. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, в селе Колотиловка Краснояружского района беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего был ранен мужчина, получивший осколочное ранение лица.
«Пострадавший самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение», - написал губернатор.
Ранее Гладков заяви, что украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в районе села Чайки Белгородской области, в результате чего был ранен водитель, сообщает RT.
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