Житель Белгородской области получил ранение при атаке БПЛА

По его словам, в селе Колотиловка Краснояружского района беспилотник атаковал движущийся легковой автомобиль, в результате чего был ранен мужчина, получивший осколочное ранение лица.

«Пострадавший самостоятельно обратился в Ракитянскую ЦРБ. После оказания медпомощи его отпустили на амбулаторное лечение», - написал губернатор.

Ранее Гладков заяви, что украинский дрон атаковал движущийся автомобиль в районе села Чайки Белгородской области, в результате чего был ранен водитель, сообщает RT.

