Над территорией России уничтожили 15 украинских беспилотников
Пятнадцать украинских беспилотников самолетного типа уничтожили над четырьмя регионами России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки... по объектам на территории Российской Федерации», — указали в ведомстве.
Дежурные средства ПВО уничтожили восемь дронов над Курской областью, четыре – над Брянской области, два беспилотника – над Крымом и еще один – над Белгородской областью.
Ранее российские военные сбили 29 украинских БПЛА в Брянской, Калужской, Курской и Смоленской областях, напоминает 360.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru