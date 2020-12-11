Житель Армавира с особой жестокостью расправился с сожительницей и ее братом

В отношении жителя Армавира, который подозревается в убийстве с своей сожительницы и ее 9-летнего брата, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщил краснодарский СКР.

В сообщении ведомства говорится, что дело заведено об убийстве с особой жестокостью.

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По версии следствия, накануне днем между 32-летним мужчиной и его 26-летней сожительницей произошел конфликт на почве ревности. Злоумышленник убил девушку, нанеся множество ударов по голове, затем положил ее тело в ванну. После мужчина отправился в станицу Новоалексеевскую Курганинского района, где с особой жестокостью расправился с маленьким братом погибшей. После всего совершенного мужчина отправился в поселок Джубга, там он оставил автомобиль и скрылся.

Следователи занимаются поиском подозреваемого.

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Фото: arh.sledcom.ru
ТЕГИ:Следственный Комитет РфКраснодарский Край
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