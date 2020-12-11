Житель Армавира с особой жестокостью расправился с сожительницей и ее братом

В отношении жителя Армавира, который подозревается в убийстве с своей сожительницы и ее 9-летнего брата, следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщил краснодарский СКР.

В сообщении ведомства говорится, что дело заведено об убийстве с особой жестокостью.