В Краснодаре арестовали девушку, прыгавшую на патрульном автомобиле
Жительницу Армавира арестовали после прыжков на капоте машины ДПС в Краснодаре, женщина также будет вынуждена заплатить штраф 2 тыс рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Ночью 7 июня одна из посетительниц летней веранды бара в центре города прыгнула на капот припаркованного невдалеке полицейского автомобиля, после чего скрылась. Следственная проверка обнаружила женщину по месту жительства, ее арестовали на 13 суток.
Подсудимая ранее не была задержана. Ее привлекли к ответственности по административным статьям "мелкое хулиганство" и "нарушение ПДД пешеходом". Кроме того, суд установил материальный ущерб, нанесенный служебному транспорту.
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