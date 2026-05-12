Актёр Алдонин обрушился с критикой на «осовременивание» классических произведений
12 мая 202613:42
Александра Веснина
Актёр Сергей Алдонин объяснил в пресс-центре НСН, почему он выступает против прямолинейного «осовременивания» классики на сцене.
Российский режиссёр театра, кино и телевидения, актёр Сергей Алдонин в пресс-центре НСН заявил, что очень плохо воспринимает современную драматургию.
«После того, как занимаешься классиками по типу Булгакова, Гоголя или Шекспира, очень тяжело что-то читать и придумывать по поводу современной драматургии. Много всего присылают, но ничего не цепляет. То ли мы с этой классикой пересели хорошего. Я даже в театре плохо воспринимаю современную драматургию. Вроде актёры все хорошие…. Я плохо отношусь к осовремениванию впрямую. Когда приходишь на Пушкина, а там все в современных костюмах в каком-то спортивном зале... Я не воспринимаю, я не могу. Зачем это? Почти все артисты при этом потрясающие, но у меня в голове: ”Нельзя, нельзя, нельзя”. Меня так учили. И Калиновский, и Ролан Быков, и Захаров, что самое современное — когда ты соблюдаешь костюмы и декорации тех времён, а зритель не понимает, чувствует, как будто играют про него сейчас. Это и есть настоящая современность, мастерство актёра», — сказал собеседник НСН.
Ранее Алдонин заявил в пресс-центре НСН, что в массе своей у молодых артистов наблюдаются серьёзные проблемы с речью и голосом, а народный артист России Владимир Стеклов назвал преподавание в актёрских училищах кошмаром.
