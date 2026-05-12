Останина не увидела необходимости в комнате молодых отцов в роддомах
Нина Останина заявила НСН, что сегодня отцы при желании могут присутствовать на родах.
Отдельные комнаты для отцов в роддомах не нужны, так как это перегрузит инфраструктуру в регионах, заявила председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина в пресс-центре НСН.
«Я не думаю, что нужны отдельные комнаты отцов в роддомах. Давайте не перегружать роддома, потому что в регионах могут перепугаться и последние роддома закрыть. Нам бы сохранить эти роддома. Например, во Владимирской области недавно закрыли три роддома. Нет денег, идет оптимизация, не выгодно держать роддом, как утверждается. У нас семейные роды сегодня нигде не запрещены. Такой проблемы сегодня нет. При этом надо спросить самих женщин нужно ли им это или нет, далеко не все хотят, и не все мужчины это выдержат, а посторонних там быть не должно все-таки», - рассказала она.
В Общественной палате предложили создать в роддомах комнаты молодого отца. Такие помещения будут удобны для желающих поддержать жену в партнёрских родах, отметил заместитель секретаря ОП Владислав Гриб. передает ТАСС.
