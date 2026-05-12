Россиянам назвали законный способ увеличить отпускные
Размер отпускных можно увеличить абсолютно законными способами. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Говырин.
Он отметил, что размер отпускных определяется на основе среднего дневного заработка и календарных дней отдыха. Если в этот период попадает крупная премия или доплаты, а также надбавки и районные коэффициенты, то средний заработок будет выше.
По словам парламентария, в отпуск лучше уходить в месяцы, в которых больше рабочих дней. В текущем году это июль, сентябрь, октябрь и декабрь. А вот после долгого больничного или декрета отдых лучше не планировать, так как эти периоды из списка рабочих днй исключаются.
«Праздники, попавшие на отпуск, удлиняют отдых, но в число календарных дней ежегодного отпуска не входят и отдельно не оплачиваются», — добавил Говырин.
Ранее врач-психиатр Александр Сергиевич заявил, что депрессивные состояния могут наступить, если человек долго работает без отпусков или у него почти не бывает выходных, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
