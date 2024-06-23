Хуситы заявили об атаке на суда в израильском порту Хайфа
23 июня 202402:32
Йеменские хуситы заявили, что вместе с иракскими шиитскими группировками атаковали пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море, сообщает РИА Новости.
Атака осуществлялась с помощью беспилотников, было проведено две операции. В ходе первой были атакованы четыре судна в порту Хайфы, два из которых перевозили цемент, а ещё два являются контейнеровозами. Все суда удалось атаковать 22 июня.
Ранее у берегов Йемена затонуло торговое судно, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru