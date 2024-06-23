СМИ: На Украину могло попасть экспортированное Сербией оружие
23 июня 202404:03
Экспортированное с 2022 года Сербией оружие почти на 800 млн долларов США могло попасть на Украину, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на заявление президента Александра Вучича.
По его словам, эта сумма «в общих чертах точная» и соответствует данным за два-три года. Как указал глава государства, Белград не может поставлять оружие Киеву или Москве, но свободно торгует вооружением и не интересуется тем, куда оно, в конечном счете попадает.
Ранее Вучич напомнил об отказе от санкций против России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: На Украину могло попасть экспортированное Сербией оружие
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru