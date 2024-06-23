Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников

Российские средства ПВО уничтожили ещё девять беспилотных летательных аппаратов Украины над Брянской областью, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.

В Горловке три человека пострадали после атаки беспилотника ВСУ

По его словам, четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два над Брянским районом. По одному дрону уничтожили над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее Богомаз заявил, что ПВО за час сбила над Брянской областью 12 БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: соцсети Романа Старовойта
ТЕГИ:АтакаУкраинаВСУБеспилотники

Горячие новости

Все новости

партнеры