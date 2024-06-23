Над Брянской областью уничтожили еще девять беспилотников
Российские средства ПВО уничтожили ещё девять беспилотных летательных аппаратов Украины над Брянской областью, сообщил в Telegram глава региона Александр Богомаз.
По его словам, четыре беспилотника сбиты над территорией Дубровского района, два над Брянским районом. По одному дрону уничтожили над территориями Клинцовского района, Новозыбковского и Стародубского муниципальных округов. Губернатор отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Ранее Богомаз заявил, что ПВО за час сбила над Брянской областью 12 БПЛА, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru