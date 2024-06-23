Сикорский: Польша может закрыть все погранпереходы на границе с Белоруссией

Польша думает о закрытии последних действующих погранпунктов с Белоруссией, сообщил в эфире телеканала TVN24 министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.

Польша завершит проект укрепления границы с Россией и Белоруссией к 2028 году

«Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики», — заявил дипломат.

Ранее в Польше созвали Совбез из-за стрельбы по мигрантам на границе с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
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