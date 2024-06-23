Сикорский: Польша может закрыть все погранпереходы на границе с Белоруссией
23 июня 202403:02
Польша думает о закрытии последних действующих погранпунктов с Белоруссией, сообщил в эфире телеканала TVN24 министр иностранных дел республики Радослав Сикорский.
«Пока мы изучаем вопрос, будет ли это ощутимо для польской экономики», — заявил дипломат.
Ранее в Польше созвали Совбез из-за стрельбы по мигрантам на границе с Белоруссией, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru