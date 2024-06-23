Несколько подразделений ЗАЭС оказались обесточены после атаки Украины

По его словам, электроснабжения нет в транспортном цехе, типографии, насосных станциях, складах с товарно-материальными ценностями и ряде других объектов.

Черничук назвал атаку «ударом по безопасности ЗАЭС».

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что проблемы с энергоснабжением являются одним из главных рисков для Запорожской атомной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

