Несколько подразделений ЗАЭС оказались обесточены после атаки Украины

Несколько подразделений Запорожской атомной энергостанции остались без электричества после атаки украинской армии на Энергодар, сообщает РИА Новости со ссылкой на директора станции Юрия Черничука.

Из-за атаки ВСУ на ЗАЭС нарушилась работа инфраструктуры

По его словам, электроснабжения нет в транспортном цехе, типографии, насосных станциях, складах с товарно-материальными ценностями и ряде других объектов.

Черничук назвал атаку «ударом по безопасности ЗАЭС».

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что проблемы с энергоснабжением являются одним из главных рисков для Запорожской атомной электростанции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
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