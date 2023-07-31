СК: челябинский похититель причастен к убийству женщины в 2011 году

По данным следователей, подозреваемый совершил убийство женщины в 2011 году. Он расчленил тело и спрятал останки в погребе.

Против челябинца возбудили уголовное дело. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что мужчину заподозрили в похищении девушки и ее удержании. По данным Следственного комитета, осенью 2009 года злоумышленник привез жертву в частный дом для распития спиртных напитков.

По статье «Похищение человека с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия» челябинцу грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает «Радиоточка НСН».

