Хуситы заявили об атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower

Это произошло в акватории Красного моря. Военный корабль был атакован с использованием баллистических и крылатых ракет.

Также был нанесен удар по балкеру Transworld Navigator в Аравийском море при помощи баллистических ракет.

Ранее хуситы заявили, что вместе с иракскими шиитскими группировками атаковали пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

