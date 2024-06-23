Хуситы заявили об атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower
23 июня 202403:32
Йеменские хуситы совершили атаку на американский авианосец Dwight Eisenhower, сообщает ТАСС.
Это произошло в акватории Красного моря. Военный корабль был атакован с использованием баллистических и крылатых ракет.
Также был нанесен удар по балкеру Transworld Navigator в Аравийском море при помощи баллистических ракет.
Ранее хуситы заявили, что вместе с иракскими шиитскими группировками атаковали пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru