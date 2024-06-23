Хуситы заявили об атаке на американский авианосец Dwight Eisenhower

Йеменские хуситы совершили атаку на американский авианосец Dwight Eisenhower, сообщает ТАСС.

Хуситы атаковали эсминец США и два корабля в Красном море

Это произошло в акватории Красного моря. Военный корабль был атакован с использованием баллистических и крылатых ракет.

Также был нанесен удар по балкеру Transworld Navigator в Аравийском море при помощи баллистических ракет.

Ранее хуситы заявили, что вместе с иракскими шиитскими группировками атаковали пять связанных с Израилем судов в порту Хайфы и Средиземном море, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / TASS
ТЕГИ:Йемен

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