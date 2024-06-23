Путин разрешил длительные свидания в СИЗО
Российский президент Владимир Путин подписал закон, разрешающий заключенным длительные свидания с родственниками в следственных изоляторах, сообщает «Лента.ру».
Документ вносит изменения в Уголовно-исполнительный кодекс РФ, которые устанавливают право осужденных на длительные свидания с родственниками и другими лицами за исключением свиданий с защитником и нотариусом. Также предусматривается замена этого права на краткосрочное свидание или телефонный разговор.
Мера вступит в силу через шесть месяцев после официального опубликования.
Если решить проблемы переполненности СИЗО и соблюдения стандартов питания, раскрываемость преступлений кардинально упадет, отметил в эфире НСН адвокат Игорь Трунов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru