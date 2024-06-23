Богомаз: ПВО за час сбила над Брянской областью 12 БПЛА

БПЛА были самолетного типа. Два аппарата сбили над Трубчевским районом, восемь — над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Горловке три человека пострадали после атаки беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

