Богомаз: ПВО за час сбила над Брянской областью 12 БПЛА

Средства противовоздушной обороны России за час уничтожили 12 беспилотников Украины над Брянской областью, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.

В Краснодарском крае отразили массированную атаку беспилотников

БПЛА были самолетного типа. Два аппарата сбили над Трубчевским районом, восемь — над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом. Пострадавших и разрушений нет.

Ранее в Горловке три человека пострадали после атаки беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: соцсети Романа Старовойта
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