Богомаз: ПВО за час сбила над Брянской областью 12 БПЛА
23 июня 202402:02
Средства противовоздушной обороны России за час уничтожили 12 беспилотников Украины над Брянской областью, сообщил в Telegram губернатор региона Александр Богомаз.
БПЛА были самолетного типа. Два аппарата сбили над Трубчевским районом, восемь — над территорией Брасовского района, два уничтожены над Почепским районом. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее в Горловке три человека пострадали после атаки беспилотника ВСУ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Богомаз: ПВО за час сбила над Брянской областью 12 БПЛА
- СМИ: Китай может вернуть контроль над Тайванем без единого выстрела
- Посол США: Визит Путина в КНДР и Вьетнам реализовал худшие опасения
- В России в 2025 году начнут испытания вакцины от рака на добровольцах
- СМИ: Перенесший экстренную операцию Кушанашвили находится без сознания на ИВЛ
- СМИ: «АвтоВАЗ» приостановил производство Lada Niva из-за отсутствия комплектующих
- Продажи бренди и коньяка в мире выросли в 2023 году
- Актер Певцов снялся в роли хирурга после долгого перерыва
- СМИ: Артисты начали отдавать треки на экспертизу, чтобы избежать отмены концертов
- В России гидов и экскурсоводов обязали иметь QR-код
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru