Жесткая посадка легкомоторного самолёта в Татарстане привела к гибели двух человек

В Татарстане в результате жесткой посадки легкомоторного самолёта около села Калейкино погибли два человека, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Вблизи села Калейкино совершил жёсткую посадку самодельный самолёт типа «Ермак». Погибли два человека, находившиеся на его борту», - заявили агентству.