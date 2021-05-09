Жесткая посадка легкомоторного самолёта в Татарстане привела к гибели двух человек

В Татарстане в результате жесткой посадки легкомоторного самолёта около села Калейкино погибли два человека, информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС.

«Вблизи села Калейкино совершил жёсткую посадку самодельный самолёт типа «Ермак». Погибли два человека, находившиеся на его борту», - заявили агентству.

Легкомоторный самолет разбился под Саратовом

Уточняется, что авария произошла в 12:30. В этот момент на борту, по данным Приволжского следственного управления на транспорте СК, находились два человека.

Причина аварии устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшие смерть двух или более лиц), сообщает РБК.

Ранее стало известно, что следователи Иркутской области также возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при крушении самодельного лёгкого самолета, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ТатарстанКрушение СамолётаМЧС РФМЧС
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