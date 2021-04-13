Легкомоторный самолет разбился под Саратовом

Самолет Ан-2 разбился в Марксовском районе Саратовской области. Об этом пишет «МИР 24».

Отмечается, что о месте аварии спасателям сообщили очевидцы, поиски продолжаются.

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Оперативная группа МЧС отправилась к предполагаемому месту крушения самолета. По словам очевидца, самолет при крушении упал в Волгу.

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ТЕГИ:СаратовКрушение СамолётаСамолет
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