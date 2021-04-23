Уголовное дело по факту крушения самодельного самолета в Иркутской области
Следователи Иркутской области возбудили уголовное дело по факту гибели двух человек при крушении самодельного лёгкого самолета, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.
Трагедия произошла 23 апреля в районе деревни Рысево Черемховского района Иркутской области. На борту самодельного самолёта находились его владелец и пилот, которые, по предварительным данным, совершали пробный полёт.
Уголовное дело возбуждено по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», максимальное наказание по которой составляет семь лет лишения свободы.
Ранее легкомоторный самолёт упал под Кишинёвом, сообщает RT. Пострадали три человека, им была оказана медицинская помощь.
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