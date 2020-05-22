Жертвами массовой бойни на Украине оказались бойцы нацгвардии

Украинские СМИ сообщают, что жертвами расстрела стали бывшие и действующие бойцы батальона Национальной гвардии Украины имени генерала Сергея Кульчицкого. Несколько военнослужащих, которые были убиты охотником, ранее демобилизовались или были уволены после окончания контракта.



Инцидент произошел накануне на берегу водоема возле села Новоселица Попельнянского района. Подозреваемым оказался мужчина 1962 года рождения, который арендовал озеро — погибшие приехали сюда порыбачить.



После застолья шесть человек отправились спать, еще двое продолжили выпивать с арендатором. Затем ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина сначала застрелил оппонентов, а затем пошел в дом и начал стрелять по другим рыбакам. В результате были убиты семь человек. Выжить удалось только одному гостю.



В свою очередь брат подозреваемого утверждает, что его родственник первым получил огнестрельное ранение и был вынужден обороняться. При этом сами убитые якобы были вооружены до зубов и угрожали изнасиловать арендатора водоема, передает «Свободная пресса». Также отмечается, что стрелок имеет «российское происхождение».

