На Украине охотник умышленно застрелил семерых киевлян
В Житомирской области Украины местный охотник застрелил из ружья семерых человек, которые приехали из Киева. Об этом в соцсетях сообщил замминистра внутренних дел страны Антон Геращенко.
Массовое убийство произошло в ночь с четверга на пятницу на берегу водоема возле села Новоселица Попельнянского района. Отмечается, что гости приехали на рыбалку и отдыхали в одной компании с подозреваемым 1962 года рождения.
После застолья шесть человек отправились спать, еще двое продолжили выпивать вместе с охотником. Однако между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина сначала застрелил оппонентов, а затем пошел в дом и начал стрелять по другим рыбакам. В результате были убиты семь человек.
Спастись удалось только одному — он сбежал в соседнее село, где вызвал полицию. Сам стрелок уже задержан, возбуждено уголовное дело.
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