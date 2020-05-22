На Украине охотник умышленно застрелил семерых киевлян

Массовое убийство произошло в ночь с четверга на пятницу на берегу водоема возле села Новоселица Попельнянского района. Отмечается, что гости приехали на рыбалку и отдыхали в одной компании с подозреваемым 1962 года рождения.



После застолья шесть человек отправились спать, еще двое продолжили выпивать вместе с охотником. Однако между ними вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина сначала застрелил оппонентов, а затем пошел в дом и начал стрелять по другим рыбакам. В результате были убиты семь человек.



Спастись удалось только одному — он сбежал в соседнее село, где вызвал полицию. Сам стрелок уже задержан, возбуждено уголовное дело.

