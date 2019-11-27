Отомстили за своего. С главой центра «Э» Инушетии расправились кровники
Главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» в эфире НСН рассказал, что, несмотря на старания местных властей, кровная месть на Северном Кавказе все еще широко распространена.
Уроженцы Ингушетии Гелани Костоев и Ахмед Арапиев, подозреваемые в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, арестованы решением Басманного суда. Костоев задержан до 5 января, Арапиев - до 20 января.
Эльджаркиев и его брат были расстреляны 2 ноября во дворе дома по улице академика Анохина в Москве.
Основная версия преступления – это кровная месть, которую совершили члены движения баталхаджинцев из села Экажево. Они считали Эльджаркиева причастным к организации нераскрытого убийства их родственника и лидера Ибрагима Белхароева. 31 декабря 2018 года в Назрани был расстрелян его автомобиль. Через несколько дней баталхаджинцы объявили вознаграждение в 30 миллионов рублей за информацию об убийстве.
СМИ сообщали, что после новости об убийстве Эльджаркиева в селе Экажево устроили шумный праздник с фейерверками и салютом.
Главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов в эфире НСН заявил, что понятие «кровная месть» до сих пор существует во многих республиках Северного Кавказа.
«Очень индивидуально, нельзя обобщать весь регион. Например, Ингушетия известна тем, что там традиции особенно в чести, поэтому кровная месть там действительно распространена. Но надо отметить, что чиновниками немало делается, чтобы искоренять эту традицию. Впрочем, далеко не так успешна эта борьба, как это представляют региональные медиа, даже в Чечне», - считает собеседник НСН.
Добавим, Батал-хаджи Белхороев – ингушский шейх, основатель одной из кадиритских ветвей (вирдов), последователь шейха Кунта-хаджи. Члены братства Батала-хаджи, как пишет "Кавказский узел", имеют большое влияние в современной Ингушетии.
«Кровная месть и в Чечне все еще существует. Но, кто ее собирается к ней прибегнуть, понимают, что пойдут против власти Кадырова. Этого боятся, откладывают на будущее. Тем не менее, для многих в республике кровная месть является нормальной».
По состоянию на 2019 год братство, по данным источников, насчитывает около 5 тысяч человек.
«Очень сплоченный, имеющий свои экономические ресурсы вирд. Это люди, которые в Ингушетии, в какой-то мере, представляют наиболее близкий к чеченскому ислам» - добавил Шведов.
Ранее СМИ сообщили, что убийцей является 46-летний уроженец Ингушетии Курейш Картоев. 18 ноября Басманный суд Москвы заочно санкционировал его арест, ему заочно предъявлены обвинения в убийстве двух лиц группой по предварительному сговору. Картоев объявлен в международный розыск.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Депутаты Госдумы заставили Apple признать Крым российским
- СМИ: США отказали в военной помощи Украине в день разговора Зеленского с Трампом
- Скворцова рассказала, когда россиян ждёт пик заболевания гриппом
- Глава USADA призвал отстранить Россию от Игр в Токио
- Назван мотив убийства главы центра «Э» Ингушетии и его брата