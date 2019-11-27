Отомстили за своего. С главой центра «Э» Инушетии расправились кровники

Уроженцы Ингушетии Гелани Костоев и Ахмед Арапиев, подозреваемые в убийстве главы центра «Э» Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева, арестованы решением Басманного суда. Костоев задержан до 5 января, Арапиев - до 20 января.

Эльджаркиев и его брат были расстреляны 2 ноября во дворе дома по улице академика Анохина в Москве.

Основная версия преступления – это кровная месть, которую совершили члены движения баталхаджинцев из села Экажево. Они считали Эльджаркиева причастным к организации нераскрытого убийства их родственника и лидера Ибрагима Белхароева. 31 декабря 2018 года в Назрани был расстрелян его автомобиль. Через несколько дней баталхаджинцы объявили вознаграждение в 30 миллионов рублей за информацию об убийстве.

СМИ сообщали, что после новости об убийстве Эльджаркиева в селе Экажево устроили шумный праздник с фейерверками и салютом.