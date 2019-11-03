Стало известно о приоритетных версиях в деле об убийстве главы Центра «Э» Ингушетии

В Следственном комитете России (СКР) заявили о серьезном продвижении в расследовании убийства начальника Центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева 2 ноября в Москве. Рассматриваются приоритетные версии, говорится на сайте ведомства.

«Уже за первые несколько часов расследования следователи Следственного комитета России серьезно продвинулись в работе по раскрытию данного преступления: намечены приоритетные версии произошедшего, отрабатывается круг лиц, возможно причастных к совершению преступления», — сказано в официальном сообщении.

Напомним, в СМИ появилась информация о том, что правоохранители проверяют девятерых подозреваемых в причастности к убийству, трое из них находятся в розыске.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных п. п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц») ч. 2 ст. 222 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия»).

Ранее Президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров в эфире НСН пояснил, почему не верит в отсутствие информации у российских спецслужб о готовящемся убийстве Ибрагима Эльджаркиева группой в 10 человек.

