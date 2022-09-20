Женщина умерла после падения на рельсы станции метро «Рязанский проспект»
20 сентября 202219:21
Женщина умерла после падения на рельсы станции столичного метро «Рязанский проспект». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в медицинских кругах города.
В связи с происшествием было остановлено движение поездов на линии от станции «Выхино» до станции «Текстильщики». К настоящему времени движение восстановлено.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru