Женщина умерла после падения на рельсы станции метро «Рязанский проспект»

Женщина умерла после падения на рельсы станции столичного метро «Рязанский проспект». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники в медицинских кругах города.

Пассажир, упавший на рельсы в московском метро, погиб

В связи с происшествием было остановлено движение поездов на линии от станции «Выхино» до станции «Текстильщики». К настоящему времени движение восстановлено.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:МоскваМосковское Метро
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