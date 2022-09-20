Женщина умерла после падения на рельсы станции метро «Рязанский проспект»

НСН – Здоровье Каждый год в России регистрируется 60 тысяч новых случаев ВИЧ Остановить распространение инфекции может только ранняя диагностика Граждане РФ могут сдать тест бесплатно Терапия ВИЧ в рамках госпрограммы также предоставляется бесплатно