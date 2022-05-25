Пассажир, упавший на рельсы в московском метро, погиб

В Москве пассажир, упавший на рельсы под пребывающий поезд метро, скончался. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в медицинских кругах.

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Личность погибшего устанавливается.

Инцидент произошел на станции «Смоленская» Филевской линии.

В связи с инцидентом было приостановлено движение поездов от «Александровского сада» до «Багратионовской», в обратном направлении были увеличены интервалы между движениями поездов.



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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:Московское МетроМосква
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