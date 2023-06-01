Женщина умерла на борту самолета по пути из Сочи в Челябинск

Уточняется, что инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Также известно, что умершая женщина была 1977 года рождения.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека, среди которых ребенок, погибли в автомобильной аварии в Карабудахкентском районе Дагестана, передает «Радиоточка НСН».

