Женщина умерла на борту самолета по пути из Сочи в Челябинск

Пассажирка самолета, следовавшего из Сочи в Челябинск, скончалась во время полета, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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Уточняется, что инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Также известно, что умершая женщина была 1977 года рождения.

В ведомстве отметили, что в настоящий момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что два человека, среди которых ребенок, погибли в автомобильной аварии в Карабудахкентском районе Дагестана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Мальгавко
ТЕГИ:ПрокуратураСмертьСамолет

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