Женщина умерла на борту самолета по пути из Сочи в Челябинск
Пассажирка самолета, следовавшего из Сочи в Челябинск, скончалась во время полета, сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.
Уточняется, что инцидент произошел на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии». Также известно, что умершая женщина была 1977 года рождения.
В ведомстве отметили, что в настоящий момент проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что два человека, среди которых ребенок, погибли в автомобильной аварии в Карабудахкентском районе Дагестана, передает «Радиоточка НСН».
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