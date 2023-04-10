Красногорская прокуратура проверит причины пожара в Нахабино

Красногорская прокуратура устанавливает обстоятельства и причины крупного пожара на складе в подмосковном Нахабино, сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что по предварительной информации, в понедельник, 10 апреля, днем на складе автозапчастей в посёлке Нахабино произошел пожар. В настоящее время огнеборцы тушат возгорание.

СМИ сообщают, что местные жители слышали взрывы. Уточняется, что недалеко от горящего здания находится хостел для рабочих.

Ранее «Радиоточка НСН» показывала, как в Москве горело одно из зданий Минобороны на Знаменке.

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