В Дагестане в ДТП погибли два человека

Еще четверо получили травмы. ДТП произошло на автодороге Урма – Губден. Водитель ВАЗ-21120 не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения. Там он столкнулся с Hyundai Accent.

От полученных тяжких травм умерли двухлетний ребенок — пассажир автомобиля Hyundai Accent, а также пассажирка автомобиля ВАЗ-21120.

Ранее очевидец рассказал о «неадекватном» поведении устроившего ДТП в Мытищах водителя BMW, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

