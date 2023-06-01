В Дагестане в ДТП погибли два человека
Два человека, среди которых ребенок, погибли в автомобильной аварии в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщает региональное МВД.
Еще четверо получили травмы. ДТП произошло на автодороге Урма – Губден. Водитель ВАЗ-21120 не справился с управлением и выехал на полосу для встречного движения. Там он столкнулся с Hyundai Accent.
От полученных тяжких травм умерли двухлетний ребенок — пассажир автомобиля Hyundai Accent, а также пассажирка автомобиля ВАЗ-21120.
Ранее очевидец рассказал о «неадекватном» поведении устроившего ДТП в Мытищах водителя BMW, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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