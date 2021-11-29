Женщина стала жертвой урагана в Стамбуле

В сообщении говорится, что в районе Эсеньюрт сорванная ветром крыша здания упала на женщину с ребёнком. В результате мама погибла на месте, а несовершеннолетний с травмами был доставлен в больницу. Ещё один подобный случай произошёл в Султангази, где на прохожего упали на бетонные куски строящегося здания.

Также сильный ветер также переворачивает машины, обрывает линии электропередач, выкорчёвавает деревья, срывает остановки общественного транспорта. Обрушилась башня с часами у входа в Свободную зону района Чаталджа.

Кроме того, из-за урагана шесть самолётов авиакомпании Turkish Airlines не смогли приземлиться в Стамбуле и были вынуждены лететь в Анкару и Измир.

Ранее из-за сильного ветра в гавани Амбарли сухогруз врезался в причал, компания Istanbul Sea Buses объявила об отмене некоторых рейсов, было приостановлено движение судов по проливу Босфор.

