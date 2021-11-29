Движение судов по Босфору приостановили из-за ветра

Собеседник агентства уточнил, что пролив был перекрыт в обе стороны. По данным синоптиков, временами скорость ветра достигала 129 км/ч.

В сообщении говорится, что из-за ветра в гавани Амбарли сухогруз врезался в причал, были повреждены лодки, пришвартованные у Ассоциации рыболовов-любителей в Пендике и у пристани парка Малтепе. Компания Istanbul Sea Buses объявила об отмене некоторых рейсов автомобильных паромов.

Ранее из-за ураганного ветра в Калининграде обрушилась стена аварийного дома в историческом центре города на улице Гражданской.