Движение судов по Босфору приостановили из-за ветра
Сильный ветер стал причиной приостановки движения судов по проливу Босфор, сообщает агентство «Анадолу» со ссылкой на управление береговой охраны Турции.
Собеседник агентства уточнил, что пролив был перекрыт в обе стороны. По данным синоптиков, временами скорость ветра достигала 129 км/ч.
В сообщении говорится, что из-за ветра в гавани Амбарли сухогруз врезался в причал, были повреждены лодки, пришвартованные у Ассоциации рыболовов-любителей в Пендике и у пристани парка Малтепе. Компания Istanbul Sea Buses объявила об отмене некоторых рейсов автомобильных паромов.
Ранее из-за ураганного ветра в Калининграде обрушилась стена аварийного дома в историческом центре города на улице Гражданской.
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