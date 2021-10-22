Ураган сорвал зубец со стены Кремля. Видео

Ураганный ветер в Москве привел к обрушению одного из зубцов стены Кремля, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что сначала порыв ветра снес строительные леса, находившиеся у стены, после чего обрушились кирпичи.