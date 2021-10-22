Ураган сорвал зубец со стены Кремля. Видео

Ураганный ветер в Москве привел к обрушению одного из зубцов стены Кремля, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что сначала порыв ветра снес строительные леса, находившиеся у стены, после чего обрушились кирпичи.

Ранее сообщалось, что на Москву обрушился ураган, о котором «Радиоточку НСН» предупреждал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

В ряде районов столицы в эти минуты бушует штормовой ветер, сопровождаемый дождем и градом. Очевидцы сообщают о летающих мусорных баках и падающих деревьях.

МЧС распространило в пятницу экстренное предупреждение для жителей Москвы о сильном ветре с порывами до 20 м/с. Предупреждение действует до шести вечера 22 октября.

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